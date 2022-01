Sterrenchefs kiezen steeds vaker voor veganistisch, maar is de Vlaming daar wel klaar voor? “Niet alleen voor een jong, hoogopgeleid yuppie-publiek”

Voorlopig maakt Bart De Pooter in zijn tweesterrenrestaurant Pastorale in Reet nog zeebaars en everzwijn klaar, maar binnenkort zal hij het houden bij plantaardige ingrediënten. In het nieuwe vijfsterrenhotel Sapphire House Antwerp opent hij WILD|n en PLANT|n, twee restaurants met enkel veganistische gerechten op het menu. Zijn echtgenote is manager van het hotel, dat opent in april en waar overigens ook de roomservice en minibar vegan zullen zijn. “Het moment is aangebroken om mensen te laten zien dat plantaardige gerechten even volwaardig en lekker zijn, en dat we gasten ermee kunnen verrassen”, aldus De Pooter.