Sterrenchef Jan Tournier van Cuchara over zijn verloren jaar: “Collega's noemen me een gelukzak, omdat ik nu mijn baby'tje zie opgroeien. Ze hebben gelijk”

Nog elke dag zakt Jan naar zijn zaak in het Lommelse stadscentrum af. "Al is het maar om de brievenbus te legen, wat stof weg te vegen of de diepvriezer uit te kuisen, het geeft me een zeker routineus gevoel. De eerste weken van deze lockdown probeerde ik in mijn keuken ook nog allerlei dingen uit, maar dat doe ik intussen wat minder. Dat kost aan elektriciteit en ingrediënten, hè. Terwijl ik niet eens weet of ik die gerechten uiteindelijk ook in de zaak kan gebruiken. Want terwijl wij gesloten blijven, veranderen ook de seizoenen. Als ik nu iets nieuws wil bedenken, moet ik dat dan nog met winterse ingrediënten doen of richt ik mij toch al op de asperges en primeurgroenten? Niemand kan het zeggen. De huidige sluiting duurt me intussen iets te lang. Normaal ben ik het gewend om hier van acht uur 's ochtends tot ver na middernacht bezig te zijn. Terwijl ik nu wel vaak ga sporten, vooral mountainbiken, maar zonder concrete doelen en vooruitzichten mis ik de 'drive' van mijn normale leven in de zaak."