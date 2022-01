Sterrenchef Christophe Hardiquest van Bon Bon houdt ermee op: “Tijd voor nieuw avontuur”

“Culinaire harmonie, eersteklasingrediënten, inventieve recepten en rijke smaken... Dit is een chef die flair met subtiliteit combineert.” Dixit Guide Michelin. De concurrerende gids Gault&Millau klinkt nog lovender: “Als er in de hoofdstad een etablissement is dat deze naam waardig is, dan is het dat van Christophe Hardiquest.” Welnu: samen met zijn Bon Bon in het Brusselse Sint-Pieters-Woluwe — scoregewijs alvast het beste restaurant van onze hoofdstad —houdt de 46-jarige Hardiquest er op 30 juni 2022 mee op. Zo kondigde hij maandagochtend zelf aan op zijn Facebookpagina. Bij de sluiting spelen naar eigen zeggen geen financiële of gezondheidsproblemen mee. Wel zette de coronacrisis Hardiquest aan het denken. Zijn conclusie: “Na twintig jaar aan het fornuis van mijn Bon Bon, twintig jaar waarin ik elke dag opnieuw 200 procent van mezelf gaf, is het tijd om deze pagina om te slaan. Deze sluiting betekent geen einde, maar net het begin van een nieuw avontuur.” Als consultant, coach of rondreizende chef-kok, daar is hij nog niet helemaal uit.

Gestart met 2.500 euro

Zijn sabbat betekent een stevige aderlating voor de Belgische gastronomie. Hoewel geboren Luikenaar Christophe Hardiquest in Vlaanderen minder bekend is dan in het Franstalige landsgedeelte, werd hij de voorbije jaren algemeen beschouwd als één van de beste chefs van België. Die steevast getipt werd voor een derde ster als de Michelingids eraan kwam, maar ze dus nooit kreeg. In Gault&Millau stond hij dankzij die 19,5/20 wel al enkele jaren op gelijke voet met Peter Goossens.

Nadat hij het vak leerde bij onder meer Yves Mattagne en Freddy Vandecasserie, opende Hardiquest in 2001 in Ukkel samen met zijn vrouw Bon Bon. Omdat hij toen zelf maar over 2.500 euro startkapitaal beschikte en de rest dus noodgedwongen bijeen leende, moest hij genoegen nemen met een klein pand, waarin eerder een winkeltje in Indonesische meubelen huisde. Maar het werd een instant succes. Al in 2004 werd Bon Bon bekroond met een eerste Michelinster. Na de verhuis naar een ruimer pand in Sint-Pieters-Woluwe volgde in 2013 dus de tweede Michelinster. In zijn keuken schitterde Hardiquest vooral met zijn creaties rond vissen en schaal- en schelpdieren. Zoals ‘de oester met wodka, tonic en een olie van munt’ én ‘de op houtvuur gegrilde blauwe rivierkreeft met beurre blanc’. Voor het duurste menu betaalt/betaalde men in Bon Bon 260 euro per persoon, wijnen niet inbegrepen.

