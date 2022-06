Sterkste stijging van geboortes in 20 jaar: “De coronababy’s kwamen met vertraging”

Krapte lokt duizenden arbeidsmi­gran­ten van ver buiten Europa

Een op de zes werknemers die in België gedetacheerd zijn, komt van buiten de EU. Het aandeel Oekraïners, Wit-Russen en Brazilianen is in korte tijd verveelvoudigd. Gedetacheerden zijn voor sommige sectoren onontbeerlijk geworden, schrijft ‘De Standaard’ donderdag.

2 juni