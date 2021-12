Stephen (30) en Zino (29) werden verliefd, verbouwden een huis én kregen een baby, alles binnen coronatijd: “In een nieuwe relatie trek je je buik in, in een prille lockdownliefde hou je dat geen week vol”

“Om 22.30uur stapte zij het café binnen. Om 24 uur ging het land in lockdown. We hadden nog anderhalf uur. We keken mekaar aan en wisten: het is nu of nooit.” Op 13 maart 2020 - het begin van de Belgische coronatijdrekening- kusten Stephen (30) en Zino (29) mekaar net voor middernacht. Ze besloten de lockdown samen uit te zitten en daar kwam in geen tijd Grote Liefde van. Op vijf maanden waren ze zwanger van Kika en verbouwden een huis. “Ik was in verwachting van hem voor ik wist hoe hij danste op een fuif. Een zwáre gok.”