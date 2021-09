Stéphane Moreau dient klacht in tegen directeur gevangenis van Marche-en-Famenne

ANTWERPEN Vanaf mórgen al opnieuw dansen op café? Antwerps stadsbe­stuur reageert op ‘achter­poort­je’: “Ordedien­sten weten niet of ze ermee moeten lachen of huilen”

31 augustus Eigenlijk is het de bedoeling dat er pas vanaf oktober opnieuw gedanst kan worden in cafés maar het nieuwe ministeriële besluit heeft een achterpoortje. In de Gentse Overpoort zal er in september al terug gefeest worden en ook in Antwerpse studentencafés worden er terug dansfeesten gepland. Nachtclub Red & Blue doet uit rebellie zelfs al een maand eerder de deuren open. Het stadsbestuur reageert lauwtjes: “Wie de letter van de wet volgt, zal niet worden bestraft.”