“Stel we vragen ChatGPT om een akkoord te schrijven?”: Vlaams Parlement nog altijd in de ban van stikstofcrisis

Vrijdag kondigt zich nieuwe confronta­tie aan in Vlaamse regering. Maar is er nu eigenlijk iets veranderd?

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kon gisteren de begrafenis van zijn regering voorkomen - of op zijn minst uitstellen tot vrijdag. Even leek hij een opening te maken naar CD&V toe, maar later ontkende N-VA dat weer. Na het woelige debat en in aanloop naar een nieuwe poging om een stikstofakkoord te sluiten, blijft die ene vraag: is er nu eigenlijk iets veranderd? “We gaan door totdat we ook door deze bocht gaan met deze regering.”