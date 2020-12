Stel hier uw vraag aan minister Vandenbroucke

Van Gucht: “Nu symptomen van verkoud­heid of griep? Ga dan uit van Covid-19”

18 december Viroloog Steven Van Gucht roept de bevolking op om al bij de eerste symptomen van het coronavirus de huisarts te bellen. “Er circuleren op dit moment heel weinig andere virussen. Als u symptomen heeft van een verkoudheid of een griep, dan moet u ervan uitgaan dat het Covid-19 is, tenzij anders bewezen via een test”, aldus Van Gucht.