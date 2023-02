Stel hier uw vraag aan legerbaas Michel Hofman

Confronta­tie tussen supporters Cercle en Club loopt uit de hand: politie massaal aanwezig nadat vuurpijl wordt afgestoken in café

Na de wedstrijd tussen Cercle en Club Brugge is het in het stadscentrum tot een confrontatie gekomen tussen beide supporterskernen. Daarbij zou volgens onze informatie ook een vuurpijl zijn afgeschoten in een danscafé. “Onze diensten waren met verschillende ploegen ter plaatse en hebben de situatie onder controle”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.