Stel hier uw vraag aan CD&V-voorzitter Sammy Mahdi

Esmée Minnaert overleefde zelfmoord­po­ging en is vandaag een gelukkige mama: “Mensen noemen zelfmoord vaak egoïstisch, maar dat is het niet”

Bart De Pauw was dinsdag niet de enige die een einde aan zijn leven wilde maken. Volgens de statistieken ondernemen elke dag minstens 23 Vlamingen een zelfmoordpoging, het werkelijke cijfer ligt zeker hoger. Tien jaar geleden was Esmée Minnaert (34) één van die vele anonieme slachtoffers van de wanhoop. Vandaag is ze de gelukkige moeder van een zoontje van één. “Je moet je niet schuldig voelen. Zelfmoord is geen keuze, in tegenstelling tot wat veel mensen denken.”