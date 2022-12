Stekker gaat op 31 januari definitief uit kernreactor Tihange 2

Tihange 3 levert opnieuw stroom, uitval mogelijk veroor­zaakt door gsm

Tihange 3 is vandaag opnieuw aan het net gekoppeld. De uitval van de bewuste kernreactor eerder deze maand werd veroorzaakt door elektromagnetische interferentie, heeft de nucleaire waakhond FANC dinsdag te kennen gegeven tijdens een subcommissie van het federaal parlement over nucleaire veiligheid. Dat zou kunnen wijzen op een menselijke fout, waarbij iemand een gsm bij zich had in een gebied van de kerncentrale waar dat niet toegelaten is.

18 oktober