Steenrijk dankzij uw speculoosje bij de koffie: familie achter Lotus Bakeries verkoopt voor 326,5 miljoen euro aandelen

Vaccinatie­graad in Brusselse woonzorg­cen­tra hinkt achterop

De vaccinatiegraad in de Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra ligt globaal genomen hoog. Iets meer dan negen op de tien (90,6 procent) van de medewerkers van de Belgische ziekenhuizen en 86,9 procent van het personeel in Belgische woonzorgcentra is volledig ingeënt tegen het coronavirus. Dat blijkt vandaag uit een analyse van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Wel maskeert dat globale cijfer de grote regionale verschillen. Vooral de vaccinatiegraad van het personeel in Brusselse woonzorgcentra hinkt achterop.