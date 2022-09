Steeds populairder, tot ergernis van werkgevers: gewoon je job doen en niets méér

Willebroek Buschauf­feur naar ziekenhuis na aanval met bijtende vloeistof door reiziger

Een buschauffeur van vervoersmaatschappij De Lijn is in de nacht van maandag op dinsdag aangevallen door een reiziger. De man kreeg een bijtende vloeistof in zijn ogen gespoten. Hij moest naar het ziekenhuis voor verzorging.

30 augustus