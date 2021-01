Steeds minder kleuters en leerlingen spreken thuis Nederlands

KBC-klan­ten die wachten op bankkaart kunnen meteen digitaal betalen

12:18 Klanten van KBC die een nieuwe debetkaart aanvragen of een bestaande vervangen, krijgen de kaart in afwachting van de levering al meteen digitaal ter beschikking. Zo kunnen ze wel al betalen op het internet of contactloos met een smartphone of -watch in de winkel. KBC is naar eigen zeggen de eerste bank in België die de “Instant Card Service” aanbiedt.