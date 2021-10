Steeds minder interesse in domeinnaam .vlaanderen

"Voor de Vlaamse identiteit hebben we geen domeinnaam nodig. Het is vooral belangrijk dat burgers ook online gemakkelijk hun weg vinden naar onze Vlaamse overheidsdiensten", zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die de cijfers opvroeg bij minister-president Jan Jambon.

Op dit ogenblik zijn er 6.491 websites die de extensie '.vlaanderen' gebruiken. Ruim duizend zijn daarvan in gebruik door de overheid zelf. In 2021 werden al 428 Vlaamse domeinnamen verwijderd of niet verlengd. Daartegenover werden er slechts 337 nieuwe aangevraagd.