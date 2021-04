Steeds meer zeehonden aan de kust

Oostende Eerste boete ooit voor wandelaar die zeehond lastigvalt: “Greep zelfs niet in toen zijn hond in staart van zeehond beet”

8 april Voor het eerst in ons land heeft iemand een administratieve boete gekregen wegens het verstoren van de rust van een zeehond op het strand. De wandelaar had zijn hond niet aan de leiband en kwam te dichtbij, waarop zijn hond in de staart van de zeehond beet. De boete is niet min: 480 euro. “We merken meer en meer dat loslopende honden een probleem vormen, nu meer mensen gaan verpozen in de natuur door corona”, zegt Mie Van den Kerckhove van Departement Omgeving.