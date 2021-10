Steeds meer vrouwelijke deelnemers aan selectieproeven politie

In 2017 deden 1.808 vrouwen mee aan de selectieproeven bij de politie, in 2020 waren dat er al 2.574. Dat is goed voor een stijging met 42,37 procent.

Het totale aantal deelnemers nam in diezelfde periode met iets meer dan 21,5 procent toe. De ratio man-vrouw is dus evenwichtiger geworden: in 2017 was 72 procent van de deelnemers nog een man, vorig jaar was dat 67 procent.

In het algemeen ligt het slaagpercentage voor de selectieproeven voor politie-inspecteur op iets meer dan 18 procent. In 2017 was dat 15,5 procent.