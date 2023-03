Steeds meer vraag naar opvangplaatsen voor mensen met jongdementie

In heel Vlaanderen wonen er 200 mensen met jongdementie in een aangepaste en door de overheid erkende voorziening. Toch zijn er heel wat meer Vlamingen met dezelfde diagnose die niet meer thuis kunnen wonen. Ofwel belanden zij op een wachtlijst, ofwel komen zij terecht in een gewoon woonzorgcentrum, bij bewoners die een stuk ouder zijn.

Dementie, de verzamelnaam voor aandoeningen waarbij de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken, treedt doorgaans op latere leeftijd op. Bij naar schatting zesduizend Vlamingen manifesteert het zich al voor de leeftijd van 65 jaar. In hun geval spreken we van jongdementie. “Bij twee op de drie ouderen met dementie is de ziekte van Alzheimer de oorzaak”, zegt Anouck de Bruijn, coördinator van expertisecentrum dementie Orion ism PGN. “Bij hen treden vooral geheugenklachten, taalproblemen en moeilijkheden met oriëntatie op. Bij jongere personen speelt alzheimer in een derde van de gevallen een rol. Bij hen liggen vaker andere ziektebeelden aan de bron, die tot veranderingen in taal, gedrag en zicht kunnen leiden.”

Dat zesduizend Vlamingen met jongdementie kampen, is een erg ruwe schatting, want wie het heeft, krijgt niet altijd de juiste diagnose. Regelmatig krijgen mensen eerst te horen dat ze een burn-out of depressie hebben, vooraleer jaren later duidelijk wordt dat het om jongdementie gaat. “Gemiddeld duurt het dubbel zo lang om de diagnose van jongdementie te stellen, vergeleken met dementie op oudere leeftijd. Het klinkt cru, maar families ontkurken soms champagne eenmaal de diagnose er is: het is droef nieuws, maar ze zijn blij dat ze eindelijk weten wat er scheelt.”

De Vlaamse Overheid erkent 23 opvangplaatsen waar in totaal 200 personen met jongdementie verblijven. De erkenning betekent in de praktijk vooral financiële steun: extra middelen om de bewoners te ondersteunen en een korting van 28 euro op de dagfactuur van zo’n 70 euro. Een belangrijke tegemoetkoming, want door hun jonge leeftijd betalen mensen met jongdementie soms ook nog voor hun huis of de studies van hun kroost.

Chapeau voor familieleden

Toch zijn er daarnaast ook nog een heleboel mensen met jongdementie die in een niet-erkende voorziening of in een gewoon woonzorgcentrum verblijven. “Helaas wordt dit niet geregistreerd, dus weten we niet om hoeveel mensen het precies gaat”, vervolgt de Bruijn. “Sommige mensen kiezen er bewust voor, bijvoorbeeld omdat een wzc dichter in de buurt is dan een erkende voorziening of omdat ze er een beter gevoel bij hebben. Anderen doen het uit noodzaak, omdat er geen vrije plaats is in een gespecialiseerde afdeling. In sommige regio’s staan mensen op de wachtlijst. We merken dat de vraag naar een nieuwe thuis steeds groter wordt.”

Sommige mensen gaan meteen na hun diagnose op zoek naar een nieuwe woonplaats, maar de meeste personen met jongdementie willen zo lang mogelijk thuis wonen. “Mantelzorgers willen vaak tot het uiterste gaan. Tot de fysieke zorgen steeds zwaarder worden, het dag- en nachtritme verstoord raakt of wanneer er zich een crisissituatie voordoet - bijvoorbeeld wanneer iemand agressief gedrag vertoont. Dat zijn meestal de triggers om toch aan verhuizen te denken. Familieleden voelen zich daar vaak schuldig over, maar eigenlijk zouden ze een schouderklopje moeten krijgen: ‘Chapeau dat jullie elkaar thuis zo lang thuis hebben ondersteund’. Nergens beter dan thuis, maar op een bepaald moment moet je je durven af te vragen waar iemand de beste zorgen kan krijgen. Ook dat is goed zorgen voor elkaar, hoe moeilijk het ook is.”

