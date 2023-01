Steeds meer Vlaamse gezinnen geweigerd door energieleverancier nadat ze facturen niet betalen

WEERBE­RICHT. Opnieuw grijs, koud, maar wel droog weer, kans op lichte sneeuw in de Ardennen

De onstabiliteit in onze atmosfeer was van korte duur. Al vertaalt dat zich niet in een stralende zon. Want er zit veel vocht gevangen in de onderste luchtlagen, wat leidt tot heel wat lage wolken. Daarnaast voert een noordelijke stroming polaire lucht aan naar ons land. Hierdoor daalt de temperatuur opnieuw naar enkele graden boven het vriespunt. Ten zuiden van Samber en Maas is het opletten voor gladheid (CODE GEEL tot 12u).

6:29