Steeds meer Vlaamse gezinnen afgesloten door energieleverancier nadat ze facturen niet betalen

Bedrijven doen steeds meer beroep op jobstuden­ten door krappe arbeids­markt

Steeds meer bedrijven schakelen ook jobstudenten in om over voldoende mankracht te kunnen beschikken. In 2022 steeg het aantal kmo’s dat met studenten werkte tot 32,6%. Het jaar voordien was dat 32,1%, in 2020 30,9% en in 2019 30,7%.

26 januari