Steeds meer steden beslissen dat terrassen langer mogen blijven staan

HET DEBAT. Is een slimme en budgetneu­tra­le kilometer­hef­fing een goed idee?

14 september De Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen 19 sector- en werkgeversorganisaties, roepen de beleidsmakers op om een budgetneutrale slimme kilometerheffing in te voeren. Wie in de spits rijdt en rond de grote steden zal meer betalen dan iemand die in de daluren op rustige wegen rijdt. Bij een budgetneutrale kilometerheffing is het bedoeling om de lasten te verschuiven van het bezit van een auto naar het gebruik. Wat denk jij? Is een slimme en budgetneutrale kilometerheffing een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.