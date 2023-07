Steeds meer psychiatrische patiënten belanden in woonzorgcentra, personeel trekt aan alarmbel: “Wij zijn hier absoluut niet voor opgeleid”

Aantal zelfdodin­gen in Vlaanderen in 2021 gedaald, behalve onder jonge vrouwen

In 2021 waren er in Vlaanderen 913 zelfdodingen. Dat is een daling van 7,1 procent in vergelijking met 2020. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) op basis van cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Sinds 2020 is het aantal suïcides in Vlaanderen met 34 procent gedaald. Toch blijft het Vlaamse suïcidecijfer hoger dan het EU-gemiddelde en blijft preventie nodig. Daarom mikt Vlaanderen met een nieuw actieplan op 10 procent minder suïcides tegen 2030.