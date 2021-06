Steeds meer peuters met overgewicht: “Corona-effect”

Het aantal tweejarigen met overgewicht is vorig jaar opmerkelijk gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Kind & Gezin verzamelde tijdens consulten en die De Morgen kon inkijken. Het Agentschap Opgroeien spreekt over een 'corona-effect'.

De voorbije tien jaar is het aantal Vlaamse tweejarigen die kampen met overgewicht, bijna verdubbeld. Waar we tien jaar geleden op 6,7 procent van de tweejarigen zaten, klom dat aantal in 2019 naar 9,6 procent en in 'coronajaar 2020' naar 11,4 procent. Vorig jaar bleek ook 1,8 procent van de tweejarigen met overgewicht obees te zijn. Het jaar daarvoor was dat nog 1,3 procent.

De toename blijkt algemeen over heel Vlaanderen en binnen alle bevolkingsgroepen, maar de oorzaak van de stijging is moeilijk te benoemen. In 2020 zag Kind & Gezin door de coronamaatregelen minder kinderen op zijn consultaties dan de jaren ervoor en mogelijk waren de kinderen die wel langskwamen, kwetsbaarder. Maar dat alleen kan de grote stijging niet verklaren.

“Corona-effect”

Het agentschap Opgroeien denkt ook in de richting van een corona-effect. "We zagen opvallende verschillen in geboortemaanden", zegt Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur bij het Agentschap Opgroeien. "De kinderen die de eerste maanden van 2020 twee jaar waren en bij Kind & Gezin op consult kwamen, bleken op hetzelfde niveau te zitten van de kinderen het jaar daarvoor. Bij de kinderen die in juni twee werden, zien we een opmerkelijke stijging. Zo'n 13 procent blijkt overgewicht te hebben. Vanaf juni blijft het aandeel boven 11 procent liggen."

De cijfers lijken dus te suggereren dat corona - waardoor gezinnen onder druk stonden en ouders het soms moeilijk hadden om hun gezin met thuiswerk te combineren - tot meer overgewicht bij tweejarigen heeft geleid. Bij het Agentschap Opgroeien willen ze de data niet al te veel problematiseren, omdat het mogelijk om een tijdelijk gegeven gaat en kinderen van twee jaar nog alle kansen hebben om overgewicht te verliezen. Wel vraagt het de nodige alertheid.