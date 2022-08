Steeds meer ongevallen met quads in vakantielanden: “Dat is geen miniauto, zo’n tuig accelereert verraderlijk snel”

Diest Bart (53) overlijdt in het ziekenhuis na ongeval met quad op Grieks eiland, partner blijft in shock achter: “Een horrorver­haal van tierende en lachende dokters”

Wat de eerste romantische vakantie van Betty Vandekerckhove (54) en Bart (53) uit Sint-Katelijne-Waver moest worden in Griekenland, is uitgedraaid op een regelrechte nachtmerrie. Het koppel zat samen op een quad wanneer deze plots over de kop ging tijdens een rit op Rhodos: Bart overleed even later in het ziekenhuis, Betty bleef zwaargewond en in shock achter. “Bart had waarschijnlijk nog geleefd als er geen inhumane praktijken in het ziekenhuis en de ambulance waren gebeurd.”

24 augustus