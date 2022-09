Steeds meer klachten over uitvallende zonnepanelen

Vorig jaar waren er meer klachten over installaties van zonnepanelen die uitvielen op momenten dat er veel zon was. De meeste klachten kwamen uit de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, zo blijkt uit een rapport van de Vlaamse energieregulator VREG.

De technische problemen, waarbij de omvormers van de zonnepaneelinstallaties uitvallen door spanningsproblemen op het net, zijn niet nieuw. Het aantal klachten blijft echter wel toenemen. Ze piekten vorig jaar tijdens de zonnige maanden, met meer dan 300 klachten in april en juni, en bijna 400 in mei. “De meeste van die klachten doen zich voor in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, omwille van de historische lange netten en de minder dichte bouw van distributiecabines in deze provincies”, zegt de VREG.

“De problematiek doet zich vaak voor bij lange laagspanningsdistributienetten, die historisch ontworpen zijn voor zuivere afname van elektriciteit en waarbij de installatie van decentrale productie (zoals zonnepanelen, red.) plaatselijk zorgt voor een te hoog spanningsniveau”, verduidelijkt werkmaatschappij Fluvius.

Extra investeringen in stroomnet

Fluvius monitort de klachten. Daaruit blijkt dat iets meer dan de helft ervan “op relatief korte termijn kan worden opgelost”, met name binnen de 30 dagen of 18 weken (afhankelijk van het type oplossing). Een klein deel kan worden opgelost in een termijn van 1 tot 2 jaar, “waarbij de oplossing typisch neerkomt op een investering, namelijk het vervangen of bijplaatsen van een cabine”. Voor iets minder dan de helft van de klachten “is het voor de distributienetbeheerder niet meteen duidelijk wat de oplossing is en blijkt er verdere analyse nodig”.

Fluvius kondigde in juni aan om de komende tien jaar 4 miljard euro extra te investeren in het Vlaamse stroomnet. Daarbij zijn ook investeringen gepland om de problematiek van de spanningsproblemen aan te pakken, door onder andere bijkomende kabels of distributiecabines te plaatsen. “Een van de grote uitdagingen daarbij is het vinden van beschikbare gronden of locaties voor de plaatsing van distributiecabines. Dat zorgt jammer genoeg voor langere doorlooptijden”, klinkt het in het investeringsplan.