Steeds meer jongeren bereid om geldezel te spelen: “1 op de 10 jongeren al benaderd om bankkaart uit te lenen in ruil voor geld"

Febelfin waarschuwt al langer voor de oprukkende praktijk van geldezels. Zo'n persoon laat de bankrekening en/of bankkaart en pincode (bewust of onbewust) gebruiken door criminelen om geld wit te wassen. Die beloven hen dat ze snel geld kunnen verdienen in ruil voor bankkaart en code. De criminelen hebben de rekening nodig om illegaal geld, dat veelal afkomstig is van 'phishing' of online oplichting, door te sluizen of meteen cash af te halen.



"Zo blijven ze zelf onbekend. Een geldezel knapt dus het vuile werk op, maar blijft achter met de ellende. Geldezel zijn is namelijk strafbaar want hij/zij helpt geld witwassen", dixit Febelfin woensdag in een persbericht.