Steeds meer gezinnen kiezen voor ‘pleeggrootouders’: “Bij het jaarlijkse grootouderfeest op school liet ik mijn zoontje thuis”

Forse daling van aantal ufomeldin­gen vorig jaar

Het Belgische UFO-meldpunt kreeg het voorbije jaar opvallend minder meldingen binnen. In totaal ging het om 184 meldingen, wat een daling is met 59 procent in vergelijking met 2020. Na enkele jaren van stijging zit het aantal meldingen daarmee weer op exact hetzelfde niveau als in 2018. Geen van de meldingen blijkt onverklaarbaar.

