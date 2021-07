Steeds meer coronapatiënten in het ziekenhuis: moeten we ons zorgen maken? Experten leggen uit

Eindmeet in zicht voor coronacom­mis­sie

17:20 De Kamercommissie die zich moet buigen over de aanpak van de coronacrisis, zit in de laatste rechte lijn. Zo ligt er een basistekst op tafel waarop de verschillende fracties nog amendementen kunnen indienen. Woensdag volgt de stemming in de commissie, terwijl die in de plenaire pas na het zomerreces zal volgen.