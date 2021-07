Steeds meer borelingen krijgen borstvoeding bij geboorte

"Ouders helpen hun kinderen (op)groeien. Eten geven, maakt daar absoluut deel van uit", zegt Nele Wouters, woordvoerster van Opgroeien en van Kind en Gezin. "Bij borstvoeding, zeker bij de start, is dat 12 keer per dag en soms vaker. Of het nu in de winkelstraat is, thuis, in de bib, op de trein of in een pretpark. Als je kind honger krijgt, hoort het heel gewoon te zijn dat je de borst geeft."