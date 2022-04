Steeds meer boetes voor weggesmeten sigarettenpeuken: “Geen waarschuwing, meteen boete”

De pakkans bij sluikstorten aanzienlijk verhogen. Dat is de doelstelling van de zwerfvuilhandhavers, die sinds vorig jaar in steden en gemeenten over heel Vlaanderen kunnen worden ingezet. De ambtenaren van de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij zijn al in 23 Vlaamse gemeenten te zien, en ook in steden als Antwerpen en Gent zijn ze straks terug te vinden. Als ze iemand zien sluikstorten, is het niet de bedoeling dat ze het bij een berisping houden. “We gaan meteen over tot een GAS-boete, zonder waarschuwing”, zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA).

Sinds november 2021 stelden de handhavers al 465 bestuurlijke verslagen op, blijkt uit cijfers die Demir nu vrijgeeft. De overgrote meerderheid voor sigarettenpeuken (397), maar ook voor het niet bijhebben van een zakje voor hondenpoep (56) of het weggooien van drank- en eetverpakkingen (7). Dat sigarettenpeuken een groot probleem vormen, is al langer gekend. Ze vormen in Vlaanderen de helft van al het zwerfvuil, deels omdat ze niet makkelijk zijn op te ruimen en vaak blijven liggen nadat er geveegd of gekuist is. Voor de natuur zijn ze een absolute pest: pas na 10 tot 15 jaar breken ze af tot microplastics, die ook dan nog schadelijk zijn.

“Hopelijk kan dit de start zijn van een gedragsverandering en kunnen we zoveel mogelijk rokers overtuigen om hun peuken achter laten in de vuilbak”, aldus Demir. “Anders zullen ze het voelen in hun portemonnee.”