Steeds meer Belgische vissers brengen afval uit zee terug aan land om te recycleren

Steeds meer vissers brengen afval die ze opvissen uit zee terug mee aan land om te recycleren. Dat blijkt uit cijfers van het project Fishing For Litter dat vissers aanzet om het zwerfvuil die in de visnetten belandt mee te nemen en niet over boord te gooien. Woensdag hield de Rederscentrale in Zeebrugge een bedankingsevent voor alle deelnemende rederijen en vissers in aanwezigheid van de minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

In 2016 ging het project Fishing For Litter van start. Daarbij is het de bedoeling dat Belgische vissers het zwerfvuil dat in hun netten belandt, niet overboord gooien maar deponeren in een Big Bag. Die zakken afval nemen ze mee naar de haven om af te leveren bij een afvalverwerker. De vissers doen dat op vrijwillige basis.

Het enthousiasme voor het project groeide de afgelopen jaren sterk. Waar de Belgische vissers in 2017 twee ton afval aan land brachten, kwam dat in 2020 op 17,7 ton. Dat jaar namen ook 23 van de 64 Belgische schepen actief mee aan het project. Door de Rederscentrale en de federale overheid werd nog extra ingezet op sensibilisering en communicatie. Verder werd er een smartphone-app gelanceerd voor deelnemende vissers. Daarop kunnen ze efficiënt aanmelden welk soort afval ze waar en wanneer aan wal zullen brengen. Info over het aantal kilo afval wordt na weging geregistreerd in een logboek. Via de app zijn er ook enkele prijzen te winnen.

Fishing for Litter

De app zorgde voor een nieuwe stijging van het aantal deelnemers. In 2021 namen 37 vissersschepen deel en werd in totaal 65 ton afval opgehaald. De vissers werden daarom woensdag bedankt op een Fishing for Litter bedankingsevent. Op de kaai te Zeebrugge werden tijdens verschillende toelichtingen over Fishing for Litter en via interactieve activiteiten vissers opgeroepen inspanningen te blijven leveren om het afval dat ze in hun netten vinden, mee te brengen aan land.

Ook minister Vincent Van Quickenborne benadrukt het belang van het project. “Het is niet enkel goed voor de zee zelf, maar ook voor het imago van de vissers. Zij dragen echt bij tot een betere zee. Het laatste jaar is het aantal deelnemers enorm toegenomen, en ook de resterende reders en vissers zullen we meekrijgen in het project. We blijven creatieve manieren zoeken om iedereen te overtuigen om mee te doen met dit initiatief”, aldus Van Quickenborne.

