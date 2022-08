Steeds meer Belgen zullen een aanval van onweersastma krijgen: hoe gevaarlijk is dat en wat kan je eraan doen?

Recordaan­tal pollen in de lucht: welke voeding helpt (niet) tegen hooikoorts? “Helft van patiënten krijgt meer klachten als ze alcohol drinken”

Afgelopen week werd in Brussel een recordaantal pollen in de lucht gemeten. Het gaat om de hoogste concentratie in 40 jaar tijd. En er is spijtig genoeg geen verbetering op komst. Zijn er naast medicatie ook voedingsmiddelen die je beter wel of niet eet om symptomen van hooikoorts in te tomen? Professor Peter Hellings en allergie-expert Marijke De Lange lichten toe. “Wie allergisch is voor berkenpollen is dat vaak ook voor appels.”

13 juni