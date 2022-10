Steeds meer Belgen carpoolen: hoge brandstofprijzen maken samen rijden hip

Verkeer nog altijd niet terug op pre-pandemieniveau

Het verkeer nog altijd niet op het niveau van voor de gezondheidscrisis, concludeert het instituut verder, al is het totaal aantal afgelegde kilometers ten opzichte van vorig jaar wel gestegen. Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar werden in België dagelijks gemiddeld 300 miljoen kilometers afgelegd. Dat is een stijging van dertien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar het is nog steeds achttien procent minder dan in 2019.

Het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag bedraagt 33 kilometer, dat is iets meer dan in dezelfde periode van vorig jaar, toen gemiddeld 29 kilometer per persoon per dag werden afgelegd. In 2019 was dat nog 41 kilometer.