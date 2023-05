Steeds meer bedrijven helpen VeloVeiligheid verhogen: “Wie met de fiets komt werken, moet eerst les volgen”

Geen filestress: check. Mooie fietsvergoeding? Check. Conditiepeil op punt: mooi meegenomen. Arriveren met een wakkere kop? Check. Geen verrassing dus dat de fiets steeds meer mensen kan bekoren om naar het werk te pendelen. De voorbije vijf jaar steeg het aantal fietsende werknemers in ons land met 26 procent, zo blijkt uit de driejaarlijkse woon-werkverkeerbevraging van de FOD Mobiliteit bij 4.000 private en publieke werkgevers. Eén op de zeven fietst naar het werk. En steeds meer bedrijven zorgen dat dat ook VeloVeilig kan. De Antwerpse haven, met zijn zwaar verkeer en industrie nochtans niet meteen een plek die je met fietsveiligheid associeert, is er zo een. Havenbedrijf Antwerpen-Brugge trekt de komende jaren 40 miljoen euro uit om de meer dan 200 kilometer aan fietspaden in het havengebied verder aan te vullen, comfortabel en veilig te maken.

200 kilometer fietspad

Dat is ook nodig, want net als in de rest van Vlaanderen komen er van de 73.000 werknemers in de haven steeds meer met de fiets, de e-bike of de speedpedelec. En met zoveel fietsers in dat industriegebied hadden ze jaren geleden bij de bouw en uitbreiding, bijvoorbeeld van sluizen, geen rekening gehouden. Die historische achterstand wordt in sneltempo goed gemaakt: de haven telt vandaag al meer dan 200 kilometer fietspad, waarvan tientallen kilometer vrijliggend, drie meter breed en die er bovendien bijzonder veilig bij liggen. Gevaarlijke spoorkruisingen werden aangepakt en loodrecht gemaakt zodat pendelaars onmogelijk nog met hun wiel in de sporen kunnen vast raken. En er staan projecten op stapel om verschillende sluizen toegankelijker te maken. Dat is niet alleen goed nieuws voor de duizenden fietsende werknemers in het havengebied overigens, maar ook voor toeristen die via het knooppuntennetwerk - want ook dat is er tegenwoordig - de haven willen verkennen.

Volledig scherm Werken momenteel in uitvoering in de haven: aan de Zandvliet- en Berendrechtsluis zullen fietsers binnenkort op een veiligere manier de bruggen over de sluizen kunnen op- en afrijden en ook de sporen op een veilige manier kunnen kruisen. © Gregory Van Gansen / Photo News

De komende tien jaar worden nog eens 115 projecten uitgevoerd. “Wij dragen fietsveiligheid bijzonder hoog in het vaandel en ons plan is grootschalig en ambitieus”, zegt Evelyn Tiebos, woordvoerder van Port of Antwerp-Bruges. “Ons doel is om de komende tien jaar elk bedrijf bereikbaar te maken via een vrijliggend fietspad, veilig weg van het vrachtverkeer en de vaak hogere snelheden in de haven. We hebben een online meldpunt voor gevaarlijke punten en ook bedrijven worden actief betrokken in ons masterplan.”

Verplichte fietsopleiding

Een van die bedrijven die binnen de haven een pioniersrol spelen als het op fietsveiligheid aankomt, is BASF. Hun 3.800 werknemers fietsen wekelijks maar liefst 42.500 kilometer bijeen. Het chemiebedrijf won met zijn fietsbeleid zelfs de Business Mobility Award. “Toen we in 2017 startten met fietsleasing- de Oosterweelwerken zouden starten en we hoopten dat fietsen een deel van de daarbij horende mobiliteitsproblemen zouden kunnen oplossen- merkten we plots een enorme toename aan ongevallen op”, vertelt Frederik Pieters, stafmedewerker en projectleider van het fietsveiligheidsproject bij BASF. “BASF, moet je weten, zit helemaal in het noorden van de haven en weinig mensen wonen in de onmiddellijke omgeving van het werk. De minimale woon-werkafstand bij ons ligt al gauw op 15 kilometer en dus werd de speedpedelec bijzonder populair in ons leaseplan.”

Met de gevolgen vandien helaas. Er gebeurden een aantal zware ongevallen en sommige werknemers waren weken tot maanden uit. “In de chemische industrie heerst een enorme veiligheidscultuur, zowel binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten. We konden daar dus niet zomaar van wegkijken.” BASF ging over tot diepgaand onderzoek en analyseerde zomaar even 155.000 fietsritten van hun werknemers. “Via het inklokken aan de fietspoort konden we nagaan met welke fietsen - gelinkt aan hun leaseplan - werknemers kwamen, van waar ze kwamen, welke shift ze deden, enzovoort. We koppelden de ritten zelfs aan de weersomstandigheden. Uit onze analyse bleek dat vooral wie een langere afstand reed en met een hogere snelheid fietste, meer risico liep. Ervaring daarentegen, verlaagde het risico. Met die resultaten zijn we aan de slag gegaan.”

BASF sensibiliseerde niet alleen met een postercampagne. Sinds het onderzoek is elke werknemer met een leasefiets - dat zijn er vandaag 1.516 - verplicht om een fietsopleiding te volgen én om fluorescerende kledij te dragen, ongeacht of ze nu met een koersfiets, e-bike of speedpedelec naar het werk komen. “Het verschil is frappant”, vertelt Frederik. “We reduceerden het aantal ongevallen met 35 procent. Waar vroeger vier ongevallen per 100.000 kilometer gebeurden, zijn dat er vandaag tweeënhalf. Al streven we ernaar dat cijfer uiteraard ooit op nul te krijgen. We zetten ondertussen alle ongevallen uit op kaart, om een zicht te krijgen op de kritieke punten langs de invalswegen. Daar hopen we de missing links nog aan te pakken, in samenspraak met het havenbedrijf, de districten en de bevoegde gemeenten.”

Volledig scherm BASF kon dankzij hun sensibiliseringscampagne het aantal ongevallen met fietsende werknemers drastisch reduceren. © BASF

Gratis fietshelm

Ook Port of Antwerp-Bruges wil voor hun eigen fietsende mensen een voorbeeld stellen. Bij het havenbedrijf zelf komt bijna de helft - 718 van de 1.660 medewerkers - met de fiets naar het werk. Zij kunnen onder meer rekenen op een gratis fietshelm en fluohesje, praktijkles om met de speedpedelec te leren rijden, gratis fietstassen en standaardbedrijfs- en plooifietsen en fietsleasing. “IJzeldagen kondigen we aan, om ongevallen te voorkomen. Onze mensen krijgen naast een fietsvergoeding daarom ook een tegemoetkoming voor het openbaar vervoer als het gaat vriezen. Er zijn laadpunten, douches en omkleedruimtes én droogkasten voor wie door de regen heeft moeten fietsen. Zo maken we fietsen naar het werk helemaal aantrekkelijk.”

Volledig scherm Het gloednieuw, dynamisch verkeersbord aan de Kieldrechtsluis geeft de meest voor de hand liggende en veilige weg aan. Dit dynamische bord is gekoppeld aan de bediening van de sluis en houdt dus rekening met de geopende sluisdeuren. © Port of Antwerp-Bruges

Stijn Bogaerts (40) uit Hoevenen fietst elke dag naar zijn werk in de haven van Antwerpen Volledig scherm Stijn Bogaerts fietst elke dag naar het werk in de haven van Antwerpen. © Gregory Van Gansen / Photo News Via fietssnelweg F12, het vernieuwde fietspad langs Fort Filips en het brede, vrijliggende fietspad door de haven, staat Stijn Bogaerts in een wip op het werk. Elke dag maalt hij twee keer 23 kilometer met de koersfiets van en naar zijn kantoor aan de Van Cauwelaertsluis, pal in de haven. “Ga ik met de fiets, dan weet ik dat ik op tijd arriveer op het werk. En ik kom tenminste ook terug thuis op het uur waarop ik zou moeten thuis komen na een werkdag. Met de wagen wordt het alsmaar drukker.” Al acht jaar fietst Stijn Bogaerts elke dag met de koersfiets naar zijn job op de infrastructuurdienst van Port of Antwerp-Bruges. Door weer en wind, winter, zomer. “Elke werkplek heeft zelfs droogkasten, voor pendelaars die na een regenachtige ochtendrit toekomen met natte fietskledij”, vertelt hij. “Bij de bouw van de bruggen ter hoogte van het sluizencomplex, zo'n 50 jaar geleden, hadden ze wellicht nooit gedacht dat daar ooit iemand met de fiets zou over komen. (lacht) Daar liggen vandaag dan ook nog de werkpunten als het over fietsveiligheid gaat. Maar de haven zet er heel hard op in. Ik fiets het gebied binnen over een drie meter breed fietspad van bijna tien kilometer lang waarlangs alle kruisingen met bedrijventerreinen geneutraliseerd zijn.” Stijn zocht de veiligste route uit. En dat loopt via de fietssnelweg en de goed uitgeruste paden doorgaans gesmeerd. Vorig jaar ging het evenwel mis, toen Stijn in Ekeren, buiten de haven, werd aangereden en de chauffeur vluchtmisdrijf pleegde. “Ik brak mijn rug en ben nog steeds niet voltijds aan het werk. Naar het werk fietsen, is oppassen geblazen, maar het weerhoudt me niet. Ik hoop dat het ooit weer elke dag kan.”

Volledig scherm De bruggen en sluizen in de haven van Antwerpen zijn vandaag nog een werkpunt als het over fietsveiligheid gaat. Vaak is er nog geen apart fietspad. De aanleg van aparte fietsbruggen is zeer kapitaalsintensief, omdat dat ook aanpassingen aan de bestaande brug vraagt. De fietsinfrastructuur aan de Van Cauwelaertbrug, hier op foto, wordt dit jaar nog aangepakt. © Gregory Van Gansen / Photo News