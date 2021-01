Steeds meer assumpties naar de prullenmand: dit is het profiel van de 21.000 coronadoden

Vlaams Belang: “Vlaanderen betaalt weldra meer dan 7 miljard aan Wallonië”

30 januari De transfers van Vlaanderen naar Wallonië gaan steeds verder de hoogte in en overschrijden weldra de kaap van 7 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. “Wallonië slaagt er maar niet in om orde op zaken te stellen en dat moet veranderen”, reageert Vlaams Belang in een persbericht.