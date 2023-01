Steeds meer 5-jarige kleuters onvoldoende aanwezig om naar lager onderwijs te gaan

Zowat 76 procent van de ingeschreven 5-jarigen was in het schooljaar 2021-2022 voldoende aanwezig in de kleuterklas om rechtstreeks toegelaten te worden tot het lager onderwijs. Dat aantal ligt lager dan de voorbije jaren, blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Die daling is te verklaren door de strengere voorwaarden en de gevolgen van de coronacrisis.

Om over te mogen gaan naar het eerste leerjaar, moeten 5-jarige kleuters 290 halve dagen aanwezig zijn geweest. Dat is nieuw sinds het schooljaar 2020-2021, toen de leerplicht vanaf 5 jaar is ingegaan. Tot en met schooljaar 2016-2017 lag het minimum nog op 220 halve dagen. Dat steeg in 2017-2018 naar 250 en in 2020-2021 dus naar 290 halve dagen.

Vorig jaar was 76 procent van de 5-jarige kleuters voldoende aanwezig. Dat aandeel ligt een stuk lager dan de voorbije schooljaren. In 2020-2021 ging het om 88,3 procent en in 2019-2020 om 98,1 procent.

Dat is niet alleen het gevolg van de verhoging naar 290 halve dagen aanwezigheid, maar ook van het feit dat door de directie gewettigde afwezigheden niet meer meetellen, klinkt het bij Statistiek Vlaanderen. Ook de coronacrisis heeft een impact gehad op de cijfers.

Covid-19

Zo heeft Covid-19 de voorbije schooljaren de gang van zaken danig verstoord op school. Van maart tot en met juni 2020 waren kleuterscholen niet of niet volledig geopend, enkele keren werden vakanties verlengd en soms moesten scholen of klassen de deuren sluiten vanwege besmettingen in de klas of de afwezigheid van leerkrachten. De afwezigheden van de kleuters tijdens deze periodes werden steeds meegeteld als aanwezigheden om geen afbreuk te doen aan de rechten van de leerlingen.

De kinderen die onvoldoende aanwezig waren voor een rechtstreekse toegang tot het gewoon lager onderwijs, kunnen wel nog door de klassenraad toegelaten worden.

Vorig schooljaar was 99,4 procent van de 5-jarigen in het Vlaamse Gewest ingeschreven in het kleuteronderwijs. Dat aandeel blijft sinds het schooljaar 2013-2014 stabiel.

Het gaat in deze cijfers over leerlingen in Nederlandstalige scholen in zowel het Vlaamse als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.