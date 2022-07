Steeds drukker verkeer op Vlaamse fietspaden: voortaan moeten fietspaden twee meter breed zijn in elke rijrichting

Fietspaden langs Vlaamse wegen moeten voortaan minstens twee meter breed zijn in elke rijrichting. Dat staat in het nieuwe ‘Vademecum Fietsvoorzieningen’ van de Vlaamse overheid. Voor het eerst sinds 2005 past de Vlaamse regering de aanbevelingen rond nieuwe fietsinfrastructuur aan aan het toegenomen fietsverkeer en de steeds populairder wordende speedpedelecs en bakfietsen, kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) eerder deze week al aan.

De laatste 17 jaar werden de fietspaden in Vlaanderen steeds drukker. Steeds meer mensen kiezen voor de fiets in plaats van de auto voor hun woon-werkverkeer, maar ook (elektrische) steps, bakfietsen en scooters werden populairder. Verkeersopstoppingen en conflictsituaties op fietspaden en zijn dan ook geen uitzondering meer, en dus oordeelde de Vlaamse overheid dat de technische voorwaarden waaraan een fietspad moet voldoende een grondige update konden gebruiken.

De belangrijkste aanpassing daarbij is dat een fietspad voortaan pas aan de norm voldoet als het minstens twee meter breed is in elke rijrichting, in plaats van de anderhalve meter die vandaag nodig is. Ook aan verkeerslichten moet meer wachtruimte worden voorzien, en ook in bochten moet meer ruimte zijn voor fietser.

Uitzonderingen

Een fietspad van twee meter breed in elke rijrichting, naast de rijweg en een bufferzone, dat is niet op elke plaats mogelijk, beseft ook de Vlaamse overheid. De nieuwe richtlijnen zijn dan ook niet bindend, en er zijn uitzonderingen voorzien voor rustige plattelandswegen. Zo gelden ze niet op plekken waar minder dan 3.500 auto’s per dag voorbijrijden, en minder dan 10 procent bus- en vrachtverkeer is. Ook als er gewoon geen plaats is voor brede fietspaden kan afgeweken worden van de nieuwe richtlijnen.

Het document is niet bedoeld om in te grijpen in lopende werkzaamheden, waarschuwt minister Peeters nog. Een gemotiveerde afwijking op de aanbevelingen moet kunnen. “Het is de bedoeling om bij nieuwe ontwerpen deze aanbevelingen ter harte te nemen, maar het mag niet gezien worden als een hinderpaal of een weigeringsgrond.”

