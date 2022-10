Steden en gemeenten zien aantal hulpvragen sterk stijgen, en trekken aan alarmbel: “Breid sociaal tarief verder uit”

Door de energiecrisis zien de lokale besturen en OCMW’s het aantal hulpvragen sterk stijgen. Steeds meer mensen komen door de stijgende energiefacturen in financiële moeilijkheden en kloppen aan bij hun lokaal bestuur en OCMW. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt nu in een brief aan de federale ministers Van der Straeten en Lalieux om extra maatregelen te nemen.

Zo dringt de VVSG onder meer aan op een verdere uitbreiding van het sociaal tarief. Dat verminderde tarief voor gas en elektriciteit voor bepaalde categorieën is door de federale regering eerder al uitgebreid en verlengd. “Omdat ook mensen die een inkomen hebben dat hoger ligt dan de inkomensgrens voor de verhoogde tegemoetkoming in de problemen komen, vragen we u een verdere uitbreiding van het sociaal tarief door te voeren”, schrijven voorzitter Wim Dries en algemeen directeur Kris Snijkers in hun brief.