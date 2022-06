Stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken worden

In 2032 moeten de treinen van de NMBS elk jaar in totaal 92 miljoen kilometer afleggen - of zo'n 10 miljoen kilometer meer dan vandaag. Op weekdagen zal het aantal treinen toenemen van 3.800 naar ruim 4.200. Ze zullen 's morgens vroeger vetrekken en 's avonds later doorrijden. Twee treinen per uur in elke richting in zowat elk station wordt het minimumaanbod. Rond de grote steden gaat het om vier treinen per uur. Dat alles moet de NMBS in staat stellen om 30 procent meer reizigers aan te trekken.