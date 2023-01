Statiegeld op plastic drankverpakking komt er tegen 2025, verzekert Demir opnieuw, oppositie zeer sceptisch over ‘digitaal systeem’

In 2025 komt er zeker statiegeld op plastic drankverpakking. Indien het proefproject voor een digitaal systeem daarbij niet positief is, komt er een klassiek statiegeldsysteem zoals in het buitenland. Dat verzekerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag tijdens een gedachtewisseling in commissie. De oppositie was sceptisch over de haalbaarheid van het digitale systeem.

Vlak voor kerst kondigde minister Zuhal Demir aan dat Vlaanderen tegen 2025 statiegeld wil invoeren voor blikjes en plastic flessen. Een statiegeldsysteem met fysieke terugnamepunten en machines is al gekend uit andere Europese landen. Maar dat houdt volgens Demir weinig of geen rekening “met ons performante collectiesysteem via de Blauwe Zak”, zo klonk het. “Een alternatief statiegeldsysteem is een digitaal systeem waarbij in plaats van de inlevering in fysieke machines de verpakking en slimme vuilbak/blauwe zak via een unieke QR-code gescand kunnen worden om het statiegeld terug te krijgen.”

Lees ook Vlaanderen wil statiegeld op blikjes en plastic flessen vanaf 2025

Vraagtekens

Rond dat digitaal systeem bestaan er wel nog heel wat vraagtekens. Het bestaat ook nog nergens, klonk het bij Steve Vandenberghe (Vooruit). Volgens Mieke Schauvliege (Groen) houdt het systeem heel wat risico's in, zowel op vlak van toegankelijkheid als op vlak van privacy. Ze merkte op dat tegelijkertijd in Wallonië de bevoegde minister Céline Tellier (PS) een studie over klassiek statiegeld voert.

Volledig scherm Een statiegeldsysteem met fysieke terugnamepunten en machines is gekend uit andere Europese landen. Maar dat houdt volgens Demir weinig of geen rekening “met ons performante collectiesysteem via de Blauwe Zak”. Beeld ter illustratie. © photo_news

Plan B

Onder meer Jos D'Haese (Vlaams Belang) vroeg zich praktisch af hoe de inzameling op publieke plaatsen dan juist zou gebeuren, terwijl Leo Pieters (Vlaams Belang) er op wees dat de productnormering een federale materie is, waardoor de gewesten bij het federale zullen moeten aankloppen als ze het systeem over heel het land willen invoeren. Voorts drongen verschillende sprekers er op aan om al tegen eind 2023 klaar te zijn met een plan B, moesten de proefprojecten negatief zijn.

Demir: “Open vizier”

Minister Demir zei “verheugd” te zijn dat er unanimiteit is over de invoering van het statiegeld en verzekerde dat ze alle systemen van statiegeld momenteel met een open vizier bekijkt. Het klassieke systeem heeft volgens haar het nadeel dat alles apart verzameld moet worden en dat de flesjes niet geplet mogen worden, wat voor problemen kan zorgen in een klein appartement. "Nu verzamelt men alles in de blauwe zak", zei ze.

Demir erkende dat er nog vragen zijn over het digitale systeem, maar daarvoor dienen de proefprojecten die in 2023 worden gestart door OVAM en zullen geëvalueerd worden op fraudegevoeligheid, toegankelijkheid, doeltreffendheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarbij komt er ook een klankbordgroep met onder meer de milieuorganisaties, liet ze verstaan.

Eén prijs + bonussen

Demir vond het ook goed dat het systeem voor alle plastic flessen zal gelden. Volgens haar kiest men best voor één prijs en voor een beloning voor wie veel flesjes inzamelt.

Voor het openbaar domein denkt de minister aan het stimuleren voor het inzamelen in winkels, tank- en treinstations en gemeenten die veel last hebben van zwerfvuil.