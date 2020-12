Stany Crets schrijft pleidooi voor meer “menselijk afscheid" na het overlijden van zijn moeder: “Aan de koffietafel neem je afscheid”

“Ik verloor mijn moeder. Ik was voorbereid. Het was geen verrassing. En toch… We hadden verdriet, mijn vrouw en ik, mijn kinderen en ik, mijn ex en ik, de familie en vrienden die ik belde en ik. We hebben ook gelachen mijn vrouw en ik, mijn kinderen en ik, mijn ex en ik, de familie en vrienden die ik belde en ik. In levenden lijve én aan de telefoon. En toen besefte ik: we nemen maar één keer afscheid van iemand. Afscheid kan je niet uitstellen. Het is nu of nooit. Eén keer. En dat afscheid wil je delen.”