Stakingen bij Delhaize wegen op omzet Ahold Delhaize

REPORTAGE. Op bezoek bij redders op halfleeg strand: “Bijna geen zwemmers, maar wij zijn meer dan ooit in vorm”

Is dit nu de saaiste zomer ooit voor de redders aan de Belgische kust? Op het strand van Knokke-Heist hebben ze in elk geval geen Monopoly nodig om de verveling te verdrijven. “Daarnet hebben we nog een kitesurfer uit zee gevist. En elk uur zonder zwemmers gebruiken we voor extra training.”