Staking zorgt voor hinder bij het openbaar vervoer: slechts 2 op 10 voertuigen van De Lijn rijdt uit

Verschillende vakbonden staken vandaag. ACV en ABVV willen zo tonen dat ze niet akkoord gaan met de onderhandelingen over loonsopslag. Onder meer de NMBS verwacht hierdoor hinder, ook in verschillende bedrijven leggen de werknemers het werk neer.

ACV en ABVV voeren actie voor meer loon, nadat het tweejaarlijks interprofessioneel overleg tussen bonden en werkgevers over de loonmarge - de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar - op de klippen is gelopen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er maar ruimte voor 0,4 procent opslag bovenop de index, en dat is voor de bonden onvoldoende.

Ondernemersorganisatie Unizo is erg scherp voor de bonden. “De beste uitkomst die we van de maandagstaking kunnen hopen is dat ze hetzelfde effect heeft als op kleine kinderen die af en toe eens buiten moeten kunnen uitrazen vooraleer ze opnieuw voor rede vatbaar zijn”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. “Wat ons betreft, gaan we dinsdag al opnieuw aan tafel zitten.”

Ook de werkgeversorganisatie VBO betreurt de staking. “Eén ding is zeker. In de huidige benarde coronatijden wordt niemand beter van staken! Integendeel. We lopen het risico dat er opnieuw duizenden jobs sneuvelen. Staken betalen we met zijn allen in klinkende munt, met een verlies van hoogstnoodzakelijke inkomsten voor bedrijven, de sociale zekerheid en de overheid”, aldus het VBO.

Openbaar vervoer

Door de actie zal het treinverkeer verstoord zijn vanaf zondag 28 maart 22 uur tot en met maandag 29 maart 22 uur. Op basis van het aantal werkwilligen bij spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel werd een alternatieve dienstregeling opgesteld. “Die loopt zoals gepland”, bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman maandagochtend.

Dat betekent dat ruim de helft van de treinen rijdt. Het gaat bijvoorbeeld om ongeveer twee op de drie IC-treinen tussen de grote steden, en twee derde van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen. De meeste P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, zijn daarentegen geschrapt. Het aanbod naar de zee is beperkt. De NMBS raadt reizigers aan om haar app te raadplegen, waarop ook te zien is hoe druk het is op de trein.

Bij De Lijn zorgt de staking voor veel hinder. In Vlaanderen rijden gemiddeld iets meer dan 2 op de tien voertuigen, meldt de vervoersmaatschappij op Twitter. Via de haltepagina kunnen reizigers nagaan of hun bus of tram rijdt.

De hinder is het grootst in Limburg en de stad Antwerpen, waar telkens maar ongeveer één op de tien voertuigen rijdt. In het streekvervoer rond Antwerpen en in Vlaams-Brabant zijn er dat twee op de tien. Oost-Vlaanderen zit aan 30 procent van het normale verkeer, West-Vlaanderen nog een fractie hoger.

Ook de MIVB, de Brusselse openbaarvervoermaatschappij, meldt grote hinder. “Deze acties zullen grote gevolgen hebben voor het bus-, tram- en metroverkeer van de MIVB", klinkt het op de site. De maatschappij raadt haar reizigers aan om naar alternatieven te zoeken.

Omstreeks 6.30 uur was er alleen op metrolijn 1 verkeer, en dan enkel tussen Weststation en Montgomery. Er reden voorts trams op de lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 82, 92, en bussen op de lijnen 36, 46, 53, 58, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 89 en 95. De MIVB preciseert dat op de genoemde lijnen minstens de helft van de voertuigen rijdt in vergelijking met een normale dag.

Winkels

Ook bij de supermarkten zouden heel wat personeelsleden vandaag een dagje thuis blijven om te staken. “De actiebereidheid is groot, we verwachten in verschillende supermarkten een kleinere bezetting”, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. Winkelsluitingen liggen moeilijker, omdat er door corona geen grote stakingsposten kunnen worden opgezet. Bij de niet-essentiële winkels kan er vanaf zaterdag enkel op afspraak gewinkeld worden en dus heeft het personeel waarschijnlijk andere zorgen, klinkt het nog.

Post

De socialistische vakbond ACOD Post heeft geen concrete plannen voor acties bij bpost op 29 maart, is vernomen van vakbondsman Jean-Pierre Nyns. ACOD Post benadrukt wel de actiedag te steunen.

Bedrijven

Bij verschillende bedrijven zal er gestaakt worden. Onder meer bij Volvo Trucks in Gent wordt er actie gevoerd. De actiebereidheid bij veel bedrijven lijkt alvast groot, klinkt het bij verschillende vakbondssecretarissen. “Vooral in bedrijven waar er tijdens de gezondheidscrisis is doorgewerkt, vaak in moeilijke omstandigheden. De mensen willen die flexibiliteit beloond zien”, zegt William Van Erdeghem van ACV Metea.

De productie wordt onder andere deels of volledig stilgelegd in Audi in Vorst, Volvo Trucks in Gent, busbedrijf Van Hool in Lier of ijsfabrikant Ysco in Langemark.

Op Brucargo in Zaventem, één van de belangrijkste logistieke hubs van ons land, zijn een dertigtal actievoerders aanwezig. “De logistieke sector heeft een boerenjaar achter de rug, wij gaan niet akkoord dat de werknemers slechts 0,4 procent loonopslag krijgen”, zegt Hans Elsen, vakbondssecretaris bij ACV Puls.

Er was in het weekend even commotie dat bij de actie het transport van coronavaccins mogelijk zou worden tegengehouden, maar Elsen spreekt dat tegen. “We gaan uiteraard geen transporten van vaccins blokkeren. Dat hebben we nooit gezegd en dat gaan we ook niet doen.”

Scholen

De scholen moeten sowieso de deuren gesloten houden, aangezien het lager en secundair onderwijs een week is opgeschort voor de “paaspauze”. De staking zal daardoor geen impact hebben in de scholen.