Staking legt eerste barsten Vivaldi bloot

Brussel Zin om je onder te dompelen in hop, gist en gerst? Eerste Belgische bierspa opent binnenkort in Brussel

13:59 In de Schildknaapstraat in het centrum van Brussel opent binnenkort Bath & Barley, het eerste Belgische wellnesscenter in ons land dat bierbaden aanbiedt. Baden in hop, gerst, gist en water, de hoofdingrediënten van bier, zou een positieve werking hebben op het lichaam. De traditie dateert al van de middeleeuwen, Bath & Barley wil die terugbrengen.