Staking in Waalse Aldi-winkels stopgezet, maandag nieuw overleg

Zaterdag had het personeel in een dertigtal vestigingen van Aldi in het zuiden van het land al spontaan het werk neergelegd uit protest tegen de hoge werkdruk. Woensdag gebeurde dat opnieuw in 37 winkels, na een oproep van de vakbond CNE. In Wallonië zijn er 150 Aldi-winkels, in het hele land 440.