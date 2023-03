Staking in versdepot van Delhaize: “Nog niet zichtbaar in de winkels, sociaal overleg bezig”

Verse groenten schaarser en pak duurder: wat is er aan de hand met de tomaten, paprika’s en komkommers?

Staat er bij u tomaat, paprika, komkommer of bloemkool op het menu? Weet dan dat er momenteel in heel Europa een tekort is aan deze verse groenten. Dreigt een tekort aan verse groenten in de winkels? En wat betekent dit voor de prijs?