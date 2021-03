Staking in de gevangenis van Marche-en-Famenne

Er was vrijdagochtend geen stakingspiket te zien voor de gevangenis van Marche-en-Famenne. Dat lag moeilijk door de gezondheidssituatie, aldus Amaury Wets, vakbondsafgevaardigde van de Franstalige christelijke vakbond CSC. Maar de manifestatie die in gemeenschappelijk vakbondsfront werd gehouden, werd niettemin druk bijgewoond.

"Het stroomlijnen van het gevangeniskader in 2016 heeft het aantal cipiers teruggebracht tot 200", zegt vakbondsafgevaardigde Wets. "Ondanks de belofte van de minister van Justitie om het gevangeniskader aan te vullen, zijn we vandaag met 190, en het vooruitzicht in termen van rekrutering is niet goed." Al jaren draait de gevangenis van Marche-en-Famenne met een personeelstekort. "Dat betekent dat we verlof en pauzes niet kunnen opnemen. Het is een straatje zonder einde. Vooral omdat er andere functies zijn gecreëerd, zonder het kader te herberekenen."