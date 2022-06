Staking Brussels Airlines zorgde voor 316 geschrapte vluchten: impact op 40.000 passagiers

Oostkamp Lokale wolkbreuk zorgt voor waterellen­de in Oostkamp: “We durfden onze deur niet openen, maar het water buitenhou­den was onmogelijk”

Een korte, maar zeer krachtige wolkbreuk heeft vrijdagavond voor heel wat waterellende gezorgd in het centrum van Oostkamp. Op twintig minuten tijd viel er 45 liter water. “Zeer uitzonderlijk”, zegt burgemeester Jan De Keyser. “Het was bovendien zeer lokaal. In een deelgemeente even verderop was er niks van overlast.” In de Emiel Welvaertstraat vloekten ze het hardst. Daar liep het water enkele huizen binnen.

