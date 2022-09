Staking bij Waalse steengroeven gaat tweede week in

Onder meer in de groeves in het Luikse (Engis en Moha) en in Namen (Aisemont en Beez) legt het personeel het werk neer. De actie startte vorige week maandag uit onvrede over het uitblijven van een vergoeding voor de hoge brandstofkosten. Woensdag mislukte dan een bemiddelingspoging. De vakbonden dienden daarop een tegenvoorstel in, maar dat werd door de directie verworpen.

"Gezien de houding van de directie, wordt er voortgestaakt. We zullen maandag alle werknemers consulteren over het vervolg van de te voeren acties", zegt de FGTB-afgevaardigde Frédéric Lucchetta.

Sagrex is marktleider op de Belgische en Nederlandse markt. De granulaten worden gebruikt in de bouw, meer bepaald als basisbestanddeel voor beton. De groep stelt bijna 400 mensen tewerk, verspreid over 20 sites, waarvan 18 in België en twee in Nederland. Op de Belgische markt is het bedrijf vertegenwoordigd met de merken CBR, Sagrex en Inter-Beton.