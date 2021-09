Staking bij Texaco-tankstations langs snelwegen op komst

Brasschaat/'s-Gravenwezel Personeel Texaco gaat in staking: “Werknemer moet op eentje kassa, bakkerij, post én pompen runnen”

16 september Wie donderdag in de morgen of middag wilde tanken bij het Texaco-tankstation op de Bredabaan in Brasschaat, was eraan voor de moeite. De pompen waren tot 15 uur geblokkeerd door wagens van werknemers, die staakten vanwege het personeelstekort en bijgevolg hoge werkdruk. De actie wierp haar vruchten af. “Totdat er bijkomend personeel gevonden is, worden de openingsuren van de tankstations aangepast”, aldus vakbondssecretaris Kevin Kiggen van de christelijke bediendevakbond ACV Puls. De winkels aan de tankstations van Texaco in ‘s-Gravenwezel en Brasschaat blijven nog de hele dag gesloten.